Посол Украины в Великобритании заявил, что Киев может отказаться от вступления в НАТО

Посол Украины в Великобритании, бывший министр иностранных дел Вадим Пристайко считает, что в Киеве могут отказаться от вступления в Североатлантический альянс, если это поможет избежать полномасштабной войны с Россией.
Соответствующее заявление он сделал в интервью BBC Radio 5 Live.
Так, отвечая на вопрос ведущего о том, может ли Украина рассмотреть вариант не вступать в НАТО, Пристайко заявил, что «могла бы». При этом он добавил, что Киев мог бы вынужденно пойти на такой шаг, учитывая «имеющуюся угрозу».
Кроме того, Пристайко признал, что его слова могут идти в разрез с нормами Конституции Украины. «Я сейчас отчасти иду против главного документа, который у нас есть. Но когда я говорю это, я имею в виду, что мы гибкие и пытаемся найти лучший выход. Если нам придется пойти на какие-то серьезные уступки, — это то, что мы можем сделать. Бесспорно», — подытожил дипломат.
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