Пристайко уточнил свои слова об отказе от членства в НАТО

Киев готов пойти на многие уступки, чтобы избежать войны, но об отказе от членства в НАТО речи не идет, заявил украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко, передает Reuters.

Ранее, отвечая на вопрос журналиста Би-би-си, готов ли Киев отказаться от членства в блоке, чтобы не допустить войны, украинский посол заявил: «Мы могли бы, особенно под угрозой нас могут к этому подтолкнуть». Посол отметил «гибкость» Украины в поиске наилучшего решения.

После этого пресс-секретарь президента страны Владимира Зеленского Сергей Никифоров потребовал от Пристайко объяснить свои слова. Он напомнил, что стремление Украины в НАТО закреплено в Конституции.

Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что слова Пристайко о готовности Украины отказаться от членства в альянсе были вырваны из контекста.