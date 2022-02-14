Зеленский объявил 16 февраля Днем единения

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 53/2022 «О неотложных мерах по консолидации украинского общества», в котором постановляет с целью усиления консолидации украинского общества, укрепления его устойчивости в условиях роста гибридных угроз объявить 16 февраля 2022 года Днем единения украинцев.

«Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем Единения. Соответствующий указ я уже подписал. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство», — сказал он в видеообращении к народу Украины, обнародованном в понедельник вечером.

Согласно обнародованному тексту документа, глава государства поручил поднять государственный флаг Украины на домах и сооружениях во всех населенных пунктах и исполнить в 10:00 государственный гимн Украины. Зарубежным дипломатическим учреждениях поручено провести в государствах пребывания соответствующие имиджевые мероприятия, направленные на единение и поддержку Украины.

Кроме того, Кабинету министров Украины поручено на однодневный срок утвердить план мер по созданию на основе действующих информационных ресурсов единой информационной платформы «UА.Вместе» для обеспечения ежедневного информирования населения о реальном состоянии ситуации безопасности, принимаемых мерах по укреплению обороноспособности государства, а также организации надлежащей информационно-разъяснительной работы о деятельности государственных органов по вопросам обеспечения безопасности граждан.

Также Кабмину поручено разработать план мер по ускорению создания и функционирования системы территориальной обороны, надлежащего ресурсного обеспечения мер по подготовке граждан к национальному сопротивлению.

В свою очередь, государственным органам поручено обеспечить надлежащее функционирование своей работы, пребывание должностных лиц на работе и исполнения ими обязанностей в соответствии с присягой, а в случае выявления нарушений — применения в установленном порядке соответствующих санкций.