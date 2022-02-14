Зеленский объявил 16 февраля Днем единения

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 53/2022 «О неотложных мерах по консолидации украинского общества», в котором постановляет с целью усиления консолидации украинского общества, укрепления его устойчивости в условиях роста гибридных угроз объявить 16 февраля 2022 года Днем единения украинцев.
«Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем Единения. Соответствующий указ я уже подписал. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство», — сказал он в видеообращении к народу Украины, обнародованном в понедельник вечером.
Согласно обнародованному тексту документа, глава государства поручил поднять государственный флаг Украины на домах и сооружениях во всех населенных пунктах и исполнить в 10:00 государственный гимн Украины. Зарубежным дипломатическим учреждениях поручено провести в государствах пребывания соответствующие имиджевые мероприятия, направленные на единение и поддержку Украины.
Кроме того, Кабинету министров Украины поручено на однодневный срок утвердить план мер по созданию на основе действующих информационных ресурсов единой информационной платформы «UА.Вместе» для обеспечения ежедневного информирования населения о реальном состоянии ситуации безопасности, принимаемых мерах по укреплению обороноспособности государства, а также организации надлежащей информационно-разъяснительной работы о деятельности государственных органов по вопросам обеспечения безопасности граждан.
Также Кабмину поручено разработать план мер по ускорению создания и функционирования системы территориальной обороны, надлежащего ресурсного обеспечения мер по подготовке граждан к национальному сопротивлению.
В свою очередь, государственным органам поручено обеспечить надлежащее функционирование своей работы, пребывание должностных лиц на работе и исполнения ими обязанностей в соответствии с присягой, а в случае выявления нарушений — применения в установленном порядке соответствующих санкций.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016