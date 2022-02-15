Украина получит от Канады кредит в полмиллиарда долларов

Правительство Канады предоставит Украине кредит на 500 млн долл. (примерно 420 млн долл. США) для поддержки экономики в условиях угрозы российской агрессии.

Такую информацию обнародовало министерство финансов Канады.

«Канада предложит правительству Украины заем объемом до 500 млн долл. для поддержания экономической стабильности страны на фоне российской военной агрессии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что этот заем будет выделен в дополнение к суверенному кредиту в 120 млн долл., о котором было объявлено в январе. «Канада продолжает поддерживать стабильность украинской экономики, оставаясь приверженной уменьшению напряжения», — подчеркнули в министерстве финансов.

Напомним, в январе Канада решила расширить и продлить военную тренировочную миссию UNIFIER, усилить разведывательное сотрудничество и отправить Украине нелетальное оборонительное снаряжение.