Украина получит от Канады кредит в полмиллиарда долларов

Правительство Канады предоставит Украине кредит на 500 млн долл. (примерно 420 млн долл. США) для поддержки экономики в условиях угрозы российской агрессии.
Такую информацию обнародовало министерство финансов Канады.
«Канада предложит правительству Украины заем объемом до 500 млн долл. для поддержания экономической стабильности страны на фоне российской военной агрессии», — говорится в сообщении.
Отмечается, что этот заем будет выделен в дополнение к суверенному кредиту в 120 млн долл., о котором было объявлено в январе. «Канада продолжает поддерживать стабильность украинской экономики, оставаясь приверженной уменьшению напряжения», — подчеркнули в министерстве финансов.
Напомним, в январе Канада решила расширить и продлить военную тренировочную миссию UNIFIER, усилить разведывательное сотрудничество и отправить Украине нелетальное оборонительное снаряжение.
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