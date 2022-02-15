Украина предотвратила блокаду черноморских портов, - Мининфраструктуры

Проведенные специальными судами ГУ «Госгидрография» исследования структуры дна в регионе подтвердили безопасность судоходства в морском коридоре между западной границей района незаконных учений РФ и Днестровской банкой, сообщает Министерство инфраструктуры Украины на своей Facebook-странице во вторник.

При этом уточняется, линейной съемкой структуры дна в районе Днестровской банки были исследованы 450 км, глубина подтверждена на уровне 15-22,5 м.

«Благодаря совместным усилиям и быстрому реагированию мы не допустили блокировку работы черноморских портов Украины. Определенный в ходе исследования коридор гарантирует судам безопасный проход по Одесскому заливу. За прошедшие сутки мы фиксировали бесперебойный трафик торговых судов. Большинство судов придерживались рекомендаций и использовали морской коридор в обход зоны незаконных военных учений РФ», — сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, которого цитирует пресс-служба ведомства.

Оперативная информация по результатам гидрографических работ ГУ «Госгидрография» уже объявлена в прибрежных предупреждениях Украины и будет опубликована в Уведомлениях мореплавателей, сообщило ведомство.

Кроме того, отмечается, что с целью помочь капитанам более надежно прокладывать маршрут судна с учетом осадки и маневровых характеристик в ближайшее время будет сделана крупная врезка на навигационных картах с детальной информацией о состоянии глубин в морском коридоре. Определены также координаты виртуальных средств навигационного оборудования для четкой установки границ морского коридора.

«Госгидрография» на выполнение поручения Мининфраструктуры провела внеплановые промерные работы в районе Дунайской банки для поиска безопасного прохода судов в связи с блокировкой РФ рекомендованных морских путей в торговые порты Одесского залива.

«На время проведения исследований Министерство инфраструктуры рекомендовало этот маршрут для торговых судов, благодаря чему украинские порты работали в штатном режиме. Балкер MV Melia стал первым, но не единственным судном типа Panamax, который удачно прошел новым путем из порта Южный», — говорится в сообщении.