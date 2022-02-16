США вывезли из Киева резидентуру ЦРУ

Американское руководство временно передислоцировало из Киева сотрудников Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Об этом сообщила во вторник газета The New York Times со ссылкой на источники.
По их информации, резидентура ЦРУ была временно перемещена из Киева во вторник. Соответствующие меры были приняты на следующий день после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о временном переводе американского посольства в Украине из Киева во Львов, отмечает газета.
Издание не приводит данных о том, куда могла быть передислоцирована резидентура разведывательного управления США. По утверждению источников The New York Times, перемещение сотрудников ЦРУ в Украине затруднит сбор США разведывательной информации о активности РФ в нашей стране.
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