CNN сообщил о встрече главы ЦРУ с Владимиром Зеленским

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс встретился на прошлой неделе в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает CNN со ссылкой на источники.
По данным телеканала, Бернс «проконсультировался с коллегами из разведки в связи с опасениями вторжения России в Украину», а также обсудил с Зеленским текущую ситуацию и возможные меры по деэскалации напряженности.
В начале ноября Бернс приезжал в Москву. Глава ЦРУ встретился с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. В Совбезе сообщили, что Патрушев и Бернс обсудили российско-американские отношения.
Позднее телеканал CNN передал, что Бернс приезжал в Москву, чтобы предупредить российскую сторону о том, что «США внимательно следят за наращиванием российских войск у границы с Украиной», а также чтобы установить мотивацию действий России.
Кроме того, Бернс поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным.
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