Украинцы все еще готовы голосовать за Зеленского

Ныне действующего президента Владимира Зеленского в случае проведения выборов главы государства в ближайшее время поддержали бы 27,2% украинцев среди тех, кто намерен голосовать и определился с выборов, свидетельствуют результаты социологического исследования «Поколение независимости: ценности и мотивации», проведенного социологической группой «Рейтинг» и презентованного в четверг на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина».
За пятого президента Украины (2014-2019), лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко проголосовали бы 14,9% респондентов, за лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко — 10,5%, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко — 9,7, за лидера партии «Сила и честь» Игоря Смешко — 6,6%, за экс-нардепа Евгения Мураева — 5,6%, за экс-премьера, лидера «Украинской стратегии» Владимира Гройсмана — 5,1%, за других — не более 4%.
Зеленский лидирует в 17 областях. В Киеве, Тернопольской и Ивано-Франковской областях он разделяет первенство с Порошенко, в Харьковской — с Бойко. Только во Львовской области на первое место выходит Порошенко, в Винницкой — Гройсман, в Донецкой и Луганской — Бойко.
Среди поколения Независимости каждый второй выбирает Зеленского. Среди них его результат более чем в 4 раза выше, чем у Порошенко. Высокий рейтинг у Зеленского среди самых младших избирателей, которые еще не голосуют (16-17 лет): более 50% выбирают его в целом и почти 70% из тех, кто бы голосовал и определился.
Опрос проведен с 20 июля по 9 августа 2021 года. Во время исследования было опрошено методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонного интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров 20 тыс. респондентов в возрасте от 16 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016