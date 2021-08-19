Украинцы все еще готовы голосовать за Зеленского

Ныне действующего президента Владимира Зеленского в случае проведения выборов главы государства в ближайшее время поддержали бы 27,2% украинцев среди тех, кто намерен голосовать и определился с выборов, свидетельствуют результаты социологического исследования «Поколение независимости: ценности и мотивации», проведенного социологической группой «Рейтинг» и презентованного в четверг на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина».

За пятого президента Украины (2014-2019), лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко проголосовали бы 14,9% респондентов, за лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко — 10,5%, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко — 9,7, за лидера партии «Сила и честь» Игоря Смешко — 6,6%, за экс-нардепа Евгения Мураева — 5,6%, за экс-премьера, лидера «Украинской стратегии» Владимира Гройсмана — 5,1%, за других — не более 4%.

Зеленский лидирует в 17 областях. В Киеве, Тернопольской и Ивано-Франковской областях он разделяет первенство с Порошенко, в Харьковской — с Бойко. Только во Львовской области на первое место выходит Порошенко, в Винницкой — Гройсман, в Донецкой и Луганской — Бойко.

Среди поколения Независимости каждый второй выбирает Зеленского. Среди них его результат более чем в 4 раза выше, чем у Порошенко. Высокий рейтинг у Зеленского среди самых младших избирателей, которые еще не голосуют (16-17 лет): более 50% выбирают его в целом и почти 70% из тех, кто бы голосовал и определился.

Опрос проведен с 20 июля по 9 августа 2021 года. Во время исследования было опрошено методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонного интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров 20 тыс. респондентов в возрасте от 16 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.