Снаряд попал в детский сад в Станице Луганской, есть пострадавшие

В ходе обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской (Луганская область), сообщают очевидцы в соцсетях.

СМИ сообщают, что в результате обстрела пострадал детский сад по ул.Деповская, 22.

Сотрудники ГСЧС проводят эвакуацию детей и персонала. По информации медорганов, два работника детсада получили контузию. В настоящее время дети и сотрудники находятся в безопасном месте.

Позже пресс-центр штаба операции Объединенных сил подтвердил, что в результате применения российскими наемниками тяжелого артиллерийского вооружения снаряды попали в здание детсада.

«С особым цинизмом российские оккупационные войска произвели обстрел населенного пункта Станица Луганска, что в Луганской области. В результате применения террористами тяжелого артиллерийского вооружения снаряды попали в постройку детского сада. По предварительным данным, двое гражданских лиц получили контузии», — говорится в сообщении в Facebook.

Также повреждения получила коммунальная инфраструктура, половина населенного пункта осталась без электропитания.

«Военнослужащие операции Объединенных сил оперативно эвакуировали мирных жителей в укрытие», — добавили в штабе.