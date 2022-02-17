Снаряд попал в детский сад в Станице Луганской, есть пострадавшие

В ходе обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской (Луганская область), сообщают очевидцы в соцсетях.
СМИ сообщают, что в результате обстрела пострадал детский сад по ул.Деповская, 22.
Сотрудники ГСЧС проводят эвакуацию детей и персонала. По информации медорганов, два работника детсада получили контузию. В настоящее время дети и сотрудники находятся в безопасном месте.
Позже пресс-центр штаба операции Объединенных сил подтвердил, что в результате применения российскими наемниками тяжелого артиллерийского вооружения снаряды попали в здание детсада.
«С особым цинизмом российские оккупационные войска произвели обстрел населенного пункта Станица Луганска, что в Луганской области. В результате применения террористами тяжелого артиллерийского вооружения снаряды попали в постройку детского сада. По предварительным данным, двое гражданских лиц получили контузии», — говорится в сообщении в Facebook.
Также повреждения получила коммунальная инфраструктура, половина населенного пункта осталась без электропитания.
«Военнослужащие операции Объединенных сил оперативно эвакуировали мирных жителей в укрытие», — добавили в штабе.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016