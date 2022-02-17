Шуфутинского не впустят в Украину на концерт

Российский певец Михаил Шуфутинский, ранее незаконно посещавший Крым, а в марте планирующий дать концерты в Киеве, не сможет пересечь границу Украины, поскольку получит запрет на въезд за нарушение законодательства.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

«Что касается лица, о котором вы спрашиваете. У нас на данный момент достаточно оснований считать, что он неоднократно был в Крыму, на временно оккупированной территории, и при попытке его въезда в Украину, поскольку мы также видим, что на март анонсируется его выступление в Украине, пограничники обязательно проведут все необходимые мероприятия непосредственно в пункте пропуска. Если он явится для пересечения границы, и поскольку есть определенные подтверждения того, что он мог быть на оккупированной территории, у нас есть основания запретить ему въезд в Украину», — сказал Демченко.

Он напомнил, что Госпогранслужба в пределах своих полномочий постоянно проводит работу по установлению, выделению людей, которые нарушали украинское законодательство, в частности, незаконно посещая оккупированные территории. Эта работа проводится ГПСУ как самостоятельно, так и в сотрудничестве с другими правоохранительными органами.

«Это сотни людей, это кропотливая работа — установить, зафиксировать, доказать, что человек мог незаконно посещать оккупированные территории. Конечно, общественность больше реагирует на публичных людей — актеров, певцов, дипломатов, но это касается всех граждан — и Украины, и иностранцев», — пояснил спикер ГПСУ.

По его словам, для граждан Украины предусмотрена административная ответственность в случае нарушения пересечения границы, а для иностранцев — административная ответственность и запрет въезда в Украину на 3 года. При этом решение о разрешении на въезд в Украину принимается исключительно в пунктах пропуска при непосредственной попытке человека пересечь границу.

Как сообщалось, концерт Михаила Шуфутинского в киевском Дворце спорта запланирован на 8 марта, стоимость билетов — от 590 грн до 3990 грн.