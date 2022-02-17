Цена золота достигла максимума с июня прошлого года

Стоимость золота поднялась выше $1900 за тройскую унцию впервые с июня 2021 года, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость золота в ходе торговой сессии на бирже Comex достигла максимума на фоне геополитической напряженности и высоких темпов роста инфляции в США.

Мартовские фьючерсы на серебро в четверг выросли в цене на 0,6% - до $23,74 за унцию. Платина с поставкой в апреле подорожала на 1,1% - до $1075,6 за унцию, мартовский контракт на палладий подскочил в цене на 3,6%, до $2352,5 за унцию.