Цена золота достигла максимума с июня прошлого года

Стоимость золота поднялась выше $1900 за тройскую унцию впервые с июня 2021 года, свидетельствуют данные торгов.
Стоимость золота в ходе торговой сессии на бирже Comex достигла максимума на фоне геополитической напряженности и высоких темпов роста инфляции в США.
Мартовские фьючерсы на серебро в четверг выросли в цене на 0,6% - до $23,74 за унцию. Платина с поставкой в апреле подорожала на 1,1% - до $1075,6 за унцию, мартовский контракт на палладий подскочил в цене на 3,6%, до $2352,5 за унцию.
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