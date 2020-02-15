Зеленский считает, что война не в Украине, а в Европе

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что война на Донбассе является вопросом общеевропейского значения.

«Я хочу обратить внимание, что не совсем корректно говорить „война в Украине“. Это — война в Европе. И она вместе с аннексией Крыма уже длится столько же, как и Вторая мировая война, — шесть лет», — сказал он, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Интерфакс-Украина.

Зеленский указал, что Украина, как никто другой, стремится прекратить эту войну. «И мы будем счастливы, когда упоминания об Украине как зоне опасности вообще исчезнут с международных докладов. Но это должно произойти только тогда, когда на Донбассе воцарится прочный мир и Украина возобновит свою территориальную целостность в рамках международно-признанных границ», — отметил он.