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Резников назвал вчерашний обстрел гражданских объектов на Донбассе военным преступлением

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Резников назвал вчерашний обстрел гражданских объектов на Донбассе военным преступлением

Главной целью обстрелов российских наемников на Донбассе в четверг было мирное население, поскольку основной удар был нанесен по образовательным учреждениям и жилым районам, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Вчера в результате действий врага были ранены трое наших бойцов, еще один получил боевую травму. Но российское командование направило сильный удар против образовательных учреждений и жилья. Главным объектом атаки стало мирное население. Это военное преступление и откровенная провокация», — сказал Резников во время выступления в Раде в пятницу.

Он отметил, что о вероятности подобной провокации неоднократно сообщалось ранее.

«Убежден, что одной из причин этой массированной провокации именно вчера было проведения заседания Совета безопасности ООН, которое было посвящено Минским договоренностям. Это традиционная тактика российской стороны: всегда перед заседаниями ТКГ, перед встречами в Нормандском формате, перед любыми важными международными событиями, которые касаются российско-украинской войны, устраиваются какие-то инциденты, чтобы сформировать фон, который российская сторона считает выгодным», — подытожил министр.

Как сообщалось, в Луганской области в четверг утром в результате применения российскими наемниками тяжелого артиллерийского вооружения снаряды попали в здание детсада в Станице Луганской. В результате обстрела пострадали две женщины и один мужчина. Всего в заведении во время обстрела находилось 20 детей и 18 работников, сообщили в оперативно-тактической группировке «Север».

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Около 10:25 в четверг произошел обстрел со стороны временно оккупированной территории по населенному пункту пгт Врубовка, в результате чего один из снарядов попал во двор Врубовского лицея Попаснянской городской территориальной громады. На момент обстрела в лицее находились 30 учеников и 14 человек персонала. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Донбасс, Алексей Резников
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