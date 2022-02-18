«Нафтогаз» начала импортировать газ и купит до мая 1,1 млрд кубометров

НАК «Нафтогаз Украины» с начала 2022 года уже импортировал 176 млн куб. м природного газа, а до мая завезет в страну еще 1,1 млрд куб. м, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«На протяжении января-февраля 2022 года „Нафтогаз“ импортировал 176 млн куб. м природного газа. Кроме того, сейчас законтрактовано 300 млн куб. м с поставкой в феврале и марте. Еще 600 млн куб. м газа группа планирует импортировать в апреле», — сказал он в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.
«В целом ожидается, что группа Нафтогаз импортирует 1,1 млрд куб. м газа с поставкой до конца апреля этого года», — резюмировал Шмыгаль.
Кроме того, по словам премьера, другие участники рынка с начала текущего года импортировали в Украину еще 156 млн куб. м газа.
Напомним, импорт природного газа в Украину из ЕС в 2021 году сократился в 6,2 раза (на 13,34 млрд куб. м) по сравнению с 2020 годом — до 2,56 млрд куб. м.
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