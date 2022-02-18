ЕС призвал прекратить эскалацию насилия на Донбассе и поблагодарил Украину

Европейский Союз решительно осуждает обстрел детского сада, который произошел накануне в Станице Луганской, говорится в официальном заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, обнародованном в пятницу.
«Подобный беспорядочный обстрел гражданской инфраструктуры абсолютно неприемлем и является явным нарушением режима прекращения огня и Минских договоренностей. Европейский Союз призывает немедленно прекратить эскалацию насилия и выражает благодарность Украине за ее неизменную сдержанность», — говорится в заявлении.
В нем отмечается, что ЕС остаётся единым в вопросе непреклонной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.
«Европейский Союз полностью поддерживает работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и призывает к ее беспрепятственному доступу ко всей территории Украины в соответствии с ее мандатом», — подытожил Боррель.
Как сообщалось, в Луганской области в четверг утром в результате применения российскими наемниками тяжелого артиллерийского вооружения снаряды попали в здание детсада в Станице Луганской. В результате обстрела пострадали две женщины и один мужчина.
18 февраля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что главной целью обстрелов российских наемников на Донбассе в четверг было мирное население, поскольку основной удар был нанесен по образовательным учреждениям и жилым районам.
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