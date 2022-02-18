Материнская компания Facebook выбыла из топ-10 самых дорогих в мире

Компания Марка Цукерберга Meta Platforms (бывший Facebook Inc., владеет одноименной соцсетью) выбыла из десятки самых дорогих публичных компаний в мире, подсчитал Bloomberg. По итогам торгов в четверг, 17 февраля, капитализация Meta Platforms упала до $565 млрд. В результате она опустилась на 11-е место среди самых крупных компаний мира. Рыночная стоимость Meta оказалась почти на $25 млрд меньше, чем у китайской компании Tencent, которая поднялась на 10-е место ($589,8 млрд). Лидером рейтинга самых дорогих компаний является Apple с капитализацией в 2,8 трлн.

Рыночная стоимость Meta Platforms с максимума, зафиксированного в сентябре 2021 года, уже упала более чем на $500 млрд. По подсчетам агентства, падение капитализации Meta превышает рыночную стоимость всех компаний, входящих в индекс S&P 500, за вычетом восьми самых дорогих.

На максимуме компания Meta поднималась на шестое место в мире, а ее рыночная стоимость превышала $1 трлн.

В начале февраля Марк Цукерберг выбыл из топ-10 богатейших людей мира по версии Forbes. По данным индекса Bloomberg Billionaires Index, на 18 февраля его состояние составляет $78,8 млрд. За последний день Цукерберг потерял $3,2 млрд, а с начала года обеднел на $46,7 млрд.

3 февраля акции Meta Platforms обвалились на 26%, а ее капитализация в моменте упала более чем на $200 млрд. По подсчетам агентства, это стало худшим однодневным обвалом для любой из американских компаний в истории фондового рынка. В бумагах Meta Platforms начались распродажи после разочаровывающего отчета за четвертый квартал 2021 года — первого после ребрендинга компании и переориентации на метавселенную. Кроме того, Meta Platforms сообщила, что в январе — марте 2022 года рост выручки замедлится до 3–11%. Это станет худшей динамикой за историю компании.