Главнокомандующий ВСУ обратился к жителям ЛДНР: никаких наступательных операций не планируется

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный призвал жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей не верить лжи оккупационных властей о том, что ВСУ планируют наступление, и подчеркнул, что жизнь украинских граждан на всей территории Украины и за ее пределами является наивысшей ценностью.

«Я обращаюсь к жителям временно оккупированных территорий — не верьте лжи оккупационных властей! Вас используют для эскалации ситуации в целях решения очередного кровопролития. Информация о диверсионных группах из состава Объединенных сил, якобы планировавших взорвать хлор на очистных сооружениях в Горловке, вообще не соответствует действительности», — написал Залужный на своей странице в Facebook.

Ранее власти непризнанных «республик» начали эвакуацию своих граждан в Россию, объясняя это угрозой вторжения со стороны Украины.