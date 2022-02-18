Главнокомандующий ВСУ обратился к жителям ЛДНР: никаких наступательных операций не планируется

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный призвал жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей не верить лжи оккупационных властей о том, что ВСУ планируют наступление, и подчеркнул, что жизнь украинских граждан на всей территории Украины и за ее пределами является наивысшей ценностью.
«Я обращаюсь к жителям временно оккупированных территорий — не верьте лжи оккупационных властей! Вас используют для эскалации ситуации в целях решения очередного кровопролития. Информация о диверсионных группах из состава Объединенных сил, якобы планировавших взорвать хлор на очистных сооружениях в Горловке, вообще не соответствует действительности», — написал Залужный на своей странице в Facebook.
Ранее власти непризнанных «республик» начали эвакуацию своих граждан в Россию, объясняя это угрозой вторжения со стороны Украины.
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