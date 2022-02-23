В Украине не работают сайты Рады, Кабмина и некоторых министерств

Официальные сайты Верховной Рады, Кабинета министров, Министерства иностранных дел и Министерства реинтеграции оккупированных территорий в настоящее время не открываются.

Кроме того, с перебоями работают сайты Службы безопасности, Министерства внутренних дел Украины и Министерства обороны.

В то же время сайты Национальной полиции и президента Украины работают в обычном режиме.

Вице-премьер — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил о начале очередной DDoS- атаки на сайты украинских госорганов и банков.

«Приблизительно с 16:00 началась очередная массовая DDoS-атака на наше государство. Есть соответствующие данные из ряда банков, также наблюдаются проблемы с доступом к веб-сайтам Верховной Рады (уже работает), Кабинета министров и МИД. Это связано с переключением трафика на другого провайдера для минимизации ущерба от атаки», — написал министр в своем Телеграм-канале.

Он также сообщил, что госпортал и мобильное приложение «Дия» успешно преодолевают текущую атаку и продолжают работать стабильно.