В Украине не работают сайты Рады, Кабмина и некоторых министерств

Официальные сайты Верховной Рады, Кабинета министров, Министерства иностранных дел и Министерства реинтеграции оккупированных территорий в настоящее время не открываются.
Кроме того, с перебоями работают сайты Службы безопасности, Министерства внутренних дел Украины и Министерства обороны.
В то же время сайты Национальной полиции и президента Украины работают в обычном режиме.
Вице-премьер — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил о начале очередной DDoS- атаки на сайты украинских госорганов и банков.
«Приблизительно с 16:00 началась очередная массовая DDoS-атака на наше государство. Есть соответствующие данные из ряда банков, также наблюдаются проблемы с доступом к веб-сайтам Верховной Рады (уже работает), Кабинета министров и МИД. Это связано с переключением трафика на другого провайдера для минимизации ущерба от атаки», — написал министр в своем Телеграм-канале.
Он также сообщил, что госпортал и мобильное приложение «Дия» успешно преодолевают текущую атаку и продолжают работать стабильно.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016