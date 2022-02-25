Зеленский заявил, что Украина снова защищается в одиночку

Украинская армия продолжает защищать государство в одиночку, как и в четверг, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Этим утром мы защищаем наше государство в одиночку, как и вчера. Самые мощные силы мира наблюдают издалека. Убедили ли Россию вчерашние санкции? Мы видим в своём небе и видим на своей земле, что этого недостаточно. Чужие войска всё ещё пытаются активизироваться на нашей территории», — сказал глава государства в своём видеообращении утром в пятницу.
Он подчеркнул, что только солидарность и решительность украинцев способны сохранить свободу Украины и защитить государство.
«Армия, пограничники, Национальная гвардия, полиция, разведка, силы территориальной обороны — все выполняют свои задания по максимуму», — добавил Зеленский.
При этом он отметил, что России придется говорить с Украиной об обстановке вторжения и чем раньше, тем меньшими будут потери самой РФ.
«России все равно придется, рано или поздно, говорит с нами, говорит о том, как прекратить боевые действия и остановить это вторжение. Чем быстрее разговор начнется, тем меньше будут утраты самой России», — сказал Зеленский в видеобращении к украинскому народу.
Он признал, что санкции, которые ввели в четверг США и другие страны не переубедили Российскую Федерацию.
«Переубедили ли Россию вчерашние санкции? Мы слышим в своем небе и видим на своей земле, что этого недостаточно. Чужие войска все еще пытаются активизироваться на нашей территории», — сказал Зеленский.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016