Зеленский заявил, что Украина снова защищается в одиночку

Украинская армия продолжает защищать государство в одиночку, как и в четверг, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Этим утром мы защищаем наше государство в одиночку, как и вчера. Самые мощные силы мира наблюдают издалека. Убедили ли Россию вчерашние санкции? Мы видим в своём небе и видим на своей земле, что этого недостаточно. Чужие войска всё ещё пытаются активизироваться на нашей территории», — сказал глава государства в своём видеообращении утром в пятницу.

Он подчеркнул, что только солидарность и решительность украинцев способны сохранить свободу Украины и защитить государство.

«Армия, пограничники, Национальная гвардия, полиция, разведка, силы территориальной обороны — все выполняют свои задания по максимуму», — добавил Зеленский.

При этом он отметил, что России придется говорить с Украиной об обстановке вторжения и чем раньше, тем меньшими будут потери самой РФ.

«России все равно придется, рано или поздно, говорит с нами, говорит о том, как прекратить боевые действия и остановить это вторжение. Чем быстрее разговор начнется, тем меньше будут утраты самой России», — сказал Зеленский в видеобращении к украинскому народу.

Он признал, что санкции, которые ввели в четверг США и другие страны не переубедили Российскую Федерацию.

«Переубедили ли Россию вчерашние санкции? Мы слышим в своем небе и видим на своей земле, что этого недостаточно. Чужие войска все еще пытаются активизироваться на нашей территории», — сказал Зеленский.