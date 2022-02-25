Президент Украины Владимир Зеленский остается в Киеве, сообщил на брифинге в пятницу в Киеве советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
«Понятен базовый сценарий спецоперации РФ. Единственная цель — зайти в Киев и уничтожить руководство Украины, лично Владимира Зеленского. Зеленский остается в Киеве, он должен показать, что значит стойкость украинского народа», — сказал Подоляк.
Говоря об экономической ситуации, Подоляк сказал, что коммерческие банки закрыты, государственный банковский сектор работает.
«Мобильная связь, энергетика, вода, все работает в штатном режиме. Порты все закрыты, авиасообщение закрыто. Наличие топлива — проблема, есть лимиты, дефицит топлива. В магазинах товары есть в достаточных количестве. Аптеки работают. Все критические инфраструктурные объекты взяты под особую охрану», — сказал он.
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