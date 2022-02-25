CNN сообщает, что Зеленского вывезли в бункер

Президент Украины Владимир Зеленский был вывезен в бункер, поскольку российские войска приближаются к Киеву. Об этом сообщила CNN.

При этом пока осталось непонятным, бункер находится в Киеве или в каком-то ином месте.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский вопреки обещанию не вышел с ним на связь.

Драги уточнил, что у представителей двух стран была договоренность созвониться утром. «Мы договорились провести телефонный разговор в 9.30 (10.30 по Киеву), но разговор оказалось невозможно провести, Зеленский был более недоступен», — добавил он, комментируя войну в Украине в палате депутатов итальянского парламента.

Премьер отметил, что в последний раз связывался с украинским лидером накануне, когда они оба принимали участие во внеочередном Европейском Совете.

После сообщений, что Владимир Зеленский не вышел на связь с премьер-министром Италии Марио Драги, из аэропорта Жуляны вылетел самолет, несмотря на закрытое небо над Украиной.