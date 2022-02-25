Российские войска прорвали оборону Херсона

Российская армия прорвала оборону Херсона и взяла под контроль переправу к городу, сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Геннадий Лагута.

«Вынужден сообщить о том, что после ожесточенных боев на подступах к Херсону, несмотря на отчаянные усилия украинской армии, к сожалению, потерян контроль над переправой до Херсона. Враг значительными силами и с большими потерями преодолел оборону города», — рассказал Лагута, сообщает пресс-служба Херсонской ОГА в соцсети Facebook.

Он призвал жителей города сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

«Руководство области прилагает максимум усилий для поддержания правопорядка и сохранения человеческих жизней. Ситуация остается напряженной, однако обещаем сделать все возможное для её урегулирования», — подчеркнул Лагута.

Он также добавил, что ведется постоянный мониторинг ситуации. Вся важная информация будет оперативно доводиться до населения по официальным каналам.