Российские войска прорвали оборону Херсона

Российская армия прорвала оборону Херсона и взяла под контроль переправу к городу, сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Геннадий Лагута.
«Вынужден сообщить о том, что после ожесточенных боев на подступах к Херсону, несмотря на отчаянные усилия украинской армии, к сожалению, потерян контроль над переправой до Херсона. Враг значительными силами и с большими потерями преодолел оборону города», — рассказал Лагута, сообщает пресс-служба Херсонской ОГА в соцсети Facebook.
Он призвал жителей города сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
«Руководство области прилагает максимум усилий для поддержания правопорядка и сохранения человеческих жизней. Ситуация остается напряженной, однако обещаем сделать все возможное для её урегулирования», — подчеркнул Лагута.
Он также добавил, что ведется постоянный мониторинг ситуации. Вся важная информация будет оперативно доводиться до населения по официальным каналам.
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