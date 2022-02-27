Под Васильковом из-за боев не могут начать тушение пожара на нефтебазе

Бой за аэропорт под г.Васильков Киевской области продолжается в настоящее время, из-за чего спасатели не могут приступить к ликвидации пожара на нефтебазе в соседнем селе, возникшем вследствие ракетного удара российской армии, сообщил глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба.

«Российские войска нанесли ракетный удар по нефтебазе в селе Крячки Васильковской громады. Вспыхнул большой пожар, который можно видеть даже из Киева. Бой не прекращается, поэтому ГСЧС области не может приступить к тушению. В настоящее время удалось перекрыть поставки газа», — написал Кулеба в Facebook.

При этом он отметил, что прямое попадание в резервуар с топливом грозит экологической катастрофой. «Делаем все возможное, чтобы этого не допустить!», — написал глава обладминистрации.