Зеленский ввел в Украине военное положение

Украина после начала специальной военной операции РФ вводит военное положение, заявил в видеообращении президент Владимир Зеленский.
«Уважаемые граждане Украины, сегодня рано утром президент Путин объявил проведение специальной военной операции на Донбассе. Россия нанесла удары по нашей военной инфраструктуре и пограничникам», — сказал Зеленский.
По его словам, во многих городах страны были слышны взрывы. Президент добавил, что в стране будет введено военное положение.
«Я провел разговор с президентом США Джо Байденом. Соединенные Штаты уже начали формировать международную поддержку Украины», — отметил глава государства.
В конце обращения Зеленский призвал украинцев сохранять спокойствие и оставаться дома.
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