Google запретил размещать рекламу российским государственным СМИ

Американская компания Google запретила российским государственным СМИ размещать рекламу в своих сервисах, сообщает Reuters со ссылкой на компанию.
Также приостанавливается монетизация российских государственных СМИ, заявили в компании.
Попавшие под ограничения российские СМИ не смогут покупать рекламу через Google Tools, а также размещать ее в поисковой системе и в почтовом сервисе Gmail, сообщил представитель Google Майкл Асиман.
«Мы активно следим за развитием ситуации и при необходимости предпримем дальнейшие шаги», — сообщил он.
Ранее запрет на монетизацию для российских государственных СМИ ввел видеохостинг YouTube (принадлежит Google), под ограничения попали в том числе телеканал RT. Весь список СМИ, которых коснутся ограничения, опубликован не был.
Запрет на размещение рекламы и ее монетизацию для российских государственных СМИ также ввел Facebook, социальная сеть в ближайшие дни продолжит «навешивать ярлыки на дополнительные российские государственные СМИ», заявлял директор по кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейчер.
Facebook также решил наложить ограничения на некоторые СМИ, в числе которых «РИА Новости», телеканал «Звезда», «Лента.ру» и «Газета.ру». В компании заявили, что они распространяют ложную информацию на фоне начавшейся 24 февраля российской военной операции в Украине.
В ответ на это Роскомнадзор объявил о частичном ограничении доступа к Facebook, заявив, что ограничения в отношении российским СМИ в социальной сети противоречит российскому законодательству.
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