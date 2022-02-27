Делегация РФ прибыла в Беларусь на переговоры с Украиной

Российская делегация прибыла в Беларусь для переговоров с украинской стороной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В соответствии с достигнутой договоренностью российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента, прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами», — сказал он.

«Будем готовы начать эти переговоры в Гомеле», — уточнил Песков.