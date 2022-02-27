Со стороны Беларуси нанесен удар по Волыни

Со стороны Беларуси по воинской части возле города Владимир утром в воскресенье был нанесен воздушно-ракетный удар, информация о пострадавших уточняется, сообщил глава Волынской областной государственной администрации Юрий Погуляйко.

«Сегодня утром нанесен воздушно-ракетный удар со стороны Беларуси по воинской части вблизи города Владимир. Информация о погибших устанавливается», — сказал Погуляйко в обращении, опубликованном в Facebook в воскресенье.

Что касается остальной территории, по его словам, ситуация контролируемая. Граница не нарушена.