Словакия направит на Украину системы ПВО

Кабмин Словакии принял в воскресенье решение об отправке в Украину системы ПВО и противотанковых снарядов на общую сумму 4,5 миллиона евро, сообщил на пресс-конференции глава минобороны Ярослав Надь.

«Вчера состоялся телефонный разговор между премьером Словакии Эдуардом Хегером и президентом Украины Владимиром Зеленским, речь шла о нашей возможной помощи Украине. Экстренно собранное в воскресенье заседание кабмина приняло решение о поставке в Украину военных материалов на общую сумму 4,5 миллиона евро. Конкретно речь идет поставке систем ПВО и противотанковых снарядов», — сказал Надь.