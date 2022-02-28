Несколько тысяч иностранцев уже изъявили желание воевать за Украину

Несколько тысяч иностранцев изъявили желание присоединиться к интернациональному легиону, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«Президент Зеленский объявил о формировании нового подразделения — „Интернациональный легион“. У нас уже несколько тысяч заявлений от иностранных граждан, желающих присоединиться к сопротивлению российским оккупантам и защите мировой безопасности от путинского режима», — написала Маляр в Facebook в понедельник.

Напомним, ранее сообщалось, что Французский иностранный легион, состоящий из высококвалифицированных пехотинцев, отпускает украинцев, желающих защищать свою Родину. При этом им оставляют полную экипировку.