Румыния поддержала интеграцию Украины, Молдовы и Грузии в Евросоюз

Румыния поддерживает интеграцию Украины, а также Молдовы и Грузии в Евросоюз. Об этом заявил во вторник президент Румынии Клаус Йоханнис в Twitter.

«Румыния полностью поддерживает интеграцию Украины, а также Республики Молдовы и Грузии в Европейский союз, — написал он. — Место этих партнеров ЕС — в европейской семье, и Румыния будет делать все возможное, чтобы это стало реальностью».

Ранее в понедельник стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку для приема страны в Евросоюз «по ускоренной процедуре». За скорейшее вступление Украины в ЕС высказались главы Болгарии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Словении, Чехии и Эстонии, которые изложили свою позицию в открытом письме, опубликованном в понедельник на сайте польского лидера.