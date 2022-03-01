Шойгу назвал главную задачу «спецоперации» в Украине

Якобы защита России от военной угрозы со стороны Запада является главной задачей «специальной операции» в Украине, заявил во вторник глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Главное для нас — защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны», — сказал Шойгу на селекторном совещании, передают российские СМИ.

Глава вражеского Минобороны уверяет, что российские военные не оккупируют украинскую территорию и якобы принимают все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей. «Подчеркну, что удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием», — заявил он.

Российская армия продолжит вторжение в Украину вплоть до достижения поставленных целей, сказал министр обороны РФ.

«Группировка Вооруженных сил Российской Федерации продолжит проведение специальной военной операции до достижения поставленных целей», — сказал Шойгу.