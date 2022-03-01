Мэр Чернигова объявил о премиях за подбитую вражескую технику и убитых оккупантов

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко объявил о вознаграждении за подбитую вражескую технику в размере от 150 до 250 тыс грн за БТР, БМП или танк, а также убитых и сдавшихся в плен оккупантов в размере 300$.
«Сегодня тысячи простых людей, бизнесменов перечисляют средства на счета Вооруженных сил Украины. Для того, чтобы сократить путь прохождения средств, чтобы было просто, эффективно и понятно, я объявляю о том, что в случае захождения на территорию административной единицы города Чернигова, сбитый, подожженный БТР — личная премия от меня 150 тыс грн. Сожженный БМП — 200 тыс грн, сожженный танк — 250 тыс грн. Пленные или убитые российско-фашистские оккупанты — 300 условных единиц за голову», — сказал Атрошенко в своем видеообращении, опубликованном в Телеграм-канале народного депутата Алексея Гончаренко во вторник утром.
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