Беженцы из Украины получат защиту ЕС сроком до трех лет

Беженцам из Украины не надо проходить процедуру предоставления убежища, они сразу получают защиту ЕС сроком до трех лет, заявила глава МВД ФРГ Нэнси Фезер.

«Помогаем быстро и без бюрократии. Беженцам из Украины не нужно проходить процедуру предоставления убежища. Они получают немедленную защиту в ЕС на срок до трех лет», — написала министр в Twitter.

По словам Фезер, беженцам помогают получить быстрый доступ к медицинской страховке и рынку труда.