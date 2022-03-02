Войти
Венгрия поддерживает вступление Украины в ЕС
соседи
Венгрия поддерживает вступление Украины в ЕС
Лукашенко назвал «цветочками» войну в Украине
соседи
Лукашенко назвал «цветочками» войну в Украине

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

союзники
RSS

Литва официально обратилась в Международный уголовный суд

253
Литва официально обратилась в Международный уголовный суд

28 февраля правительство Литвы одобрило инициативу министерств юстиции и иностранных дел обратиться к прокурору Международного уголовного суда в связи с военными преступлениями и преступлениями против человечности России и Беларуси, сообщило Министерство иностранных дел Литвы.

«Дело направлено на ответственность конкретных лиц, а именно лиц, принимающих решения в режимах Путина и Лукашенко. Литва заявляет, что необходимы немедленные действия перед лицом жестокой агрессии России и Беларуси против Украины», — отмечается в сообщении МИД.

Отмечается, что Министерство юстиции собрало и передало материалы, необходимые для начала расследования. В приложении описывается ситуация в Украине, излагаются известные на сегодняшний день нарушения международного права, дается их правовая оценка, а также аргументация. Заявление соответствует всем процедурным условиям и требованиям для начала расследования.

Читайте также: В Германии готовы к полному прекращению поставок газа из России

«В соответствии с Римским статутом, учреждающим Международный уголовный суд, любое государство-член может подать жалобу государственному прокурору. Цель этой процедуры состоит в том, чтобы предоставить прокурору имеющуюся информацию для проверки и, если это оправдано, для открытия производства по делу. В то же время это помогает прокурору собирать информацию из разных организаций и источников», — указали в МИД Литвы.

Литва, война с Россией
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 2 марта 2022
Вторник, 1 марта 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Кевин Келли
Кевин Келли
футуролог

Как изменится мир через 25 лет

Будущие 25 лет с большой вероятностью станут эпохой глобального прогресса, который превзойдет все достижения прошедшей четверти века. Следующему поколению людей – и в среднем, и в совокупности – будет доступен рекордно высокий для этой планеты уровень жизни и такие же возможности.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Заметки постороннего: Короткая память «экономических активистов»

Я не адвокат Даниила Гетманцева и, несомненно, обсуждать и критиковать его законопроекты не только можно, но и нужно. Кто-то хочет в алармической манере «все пропало!» – пожалуйста. Только необходимо после того, как закон вступил в силу и стали известны реальные изменения как поступлений в бюджет, так и финансового состояния объектов налогообложения, подвести объективные итоги, – хотя бы предварительные.
Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Трухину стыдно?

Молодое, амбициозное, яркое племя «Поколения Зе» на поверку оказалось банальным сельским сбродом, которое не способно само отвечать ни за сказанное, ни за содеянное, и которое признает свои ошибки и даже преступления, только когда происходит вот такая вот «огласка». И им не совестно, им - «стыдно», потому что уже не отопрешься, не скроешь и не скроешься.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016