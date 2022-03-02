Литва официально обратилась в Международный уголовный суд

28 февраля правительство Литвы одобрило инициативу министерств юстиции и иностранных дел обратиться к прокурору Международного уголовного суда в связи с военными преступлениями и преступлениями против человечности России и Беларуси, сообщило Министерство иностранных дел Литвы.

«Дело направлено на ответственность конкретных лиц, а именно лиц, принимающих решения в режимах Путина и Лукашенко. Литва заявляет, что необходимы немедленные действия перед лицом жестокой агрессии России и Беларуси против Украины», — отмечается в сообщении МИД.

Отмечается, что Министерство юстиции собрало и передало материалы, необходимые для начала расследования. В приложении описывается ситуация в Украине, излагаются известные на сегодняшний день нарушения международного права, дается их правовая оценка, а также аргументация. Заявление соответствует всем процедурным условиям и требованиям для начала расследования.

«В соответствии с Римским статутом, учреждающим Международный уголовный суд, любое государство-член может подать жалобу государственному прокурору. Цель этой процедуры состоит в том, чтобы предоставить прокурору имеющуюся информацию для проверки и, если это оправдано, для открытия производства по делу. В то же время это помогает прокурору собирать информацию из разных организаций и источников», — указали в МИД Литвы.