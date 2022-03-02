Мэр Херсона предупреждает о гуманитарной катастрофе в городе и требует «зеленый коридор»

Мэр Херсона Игорь Колыхаев заявляет о возможной гуманитарной катастрофе в городе и требует «зеленый коридор» для вывоза раненых и убитых.
«Вниманию всех СМИ — херсонских, областных, всеукраинских, мировых! Всех журналистов, которые меня знают, которые любят Херсон, болеют за его судьбу, прошу воспользоваться силой своей четвертой власти и помочь нам получить „зеленый коридор“ для вывоза раненных и убитых, провоза в город медикаментов и продуктов питания. Без всего этого город погибнет», — написал он в Facebook.
Колыхаев подчеркнул, что рассчитывает на дружеское участие журналистов и их связи не только с украинскими, но и мировыми политиками.
«Помогите Херсону получить возможность спасти своих жителей от надвигающейся гуманитарной катастрофы», — подытожил он.
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