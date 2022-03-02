Siemens остановил бизнес и поставки в Россию

Немецкий концерн Siemens приостановил бизнес и поставки в Россию после того, как РФ начала войну в Украине. Об этом сообщает в среду газета Financial Times.

Согласно заявлению Siemens, базирующаяся в Мюнхене группа, которая строит поезда, обслуживает заводы и поставляет программное обеспечение крупным производителям, «приостановила все новые операции и международные поставки в Россию» на время оценки последствий санкций, введенных Евросоюзом. В то же время она проинформировала, что пока продолжит выполнять обязательства по обслуживанию и ремонту в РФ.

Компания Siemens, работавшая в России и в период холодной войны, расширила свое присутствие в Москве и за ее пределами после распада Советского Союза, открыв новую штаб-квартиру в российской столице в 2011 году. В РФ в немецкой компании работают несколько тысяч человек, в основном на площадках в Москве и Санкт-Петербурге. Подразделение по производству поездов Siemens Mobility имеет соглашение с РЖД о создании высокоскоростных поездов. Компанией разработан скоростной электропоезд повышенной комфортности «Ласточка».

В 2018 году концерн Siemens отметил 165-летний юбилей деятельности в России.

Такое решение третья по рыночной капитализации компания Германии приняла на следующий день после того, как автоконцерн BMW заявил, что прекращает продажи в России, а также экспорт запчастей и автомобилей в эту страну, отмечает издание.