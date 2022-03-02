С начала российского вторжения в Украине погиб 21 ребенок

С момента начала российского вторжения в Украину в стране, по данным разных источников, погиб 21 ребенок, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
«Ситуация в Украине остается напряженной. По состоянию на 13 часов 2 марта 2022 года российский оккупант продолжил использовать тяжелое оружие и уничтожать гражданское население. С начала вторжения Российской Федерации в Украину, по результатам анализа информации из разных источников,. погиб 21 ребенок и пострадало 55 детей», — написала Денисова в соцсети Facebook.
В результате обстрелов захватчиками разрушена инфраструктура городов: Киева, Ирпеня, Харькова, Мариуполя, Житомира, Херсона и населенного пункта Васильевка Запорожской области.
В Житомире в результате ракетного удара поврежден роддом. В Васильевке снаряды прилетели во двор местной школы.
Харьков и Херсон продолжают оставаться под мощными обстрелами.
«Сегодня ночью в результате воздушного удара в г. Житомире погиб один ребенок и пострадали 6 детей. Они были спасены из подвалов полуразрушенных домов. Своими действиями вооруженных сил Российской Федерации продолжают цинично нарушать основные права детей — право на жизнь и здравоохранение, гарантированные каждому ребенку в мире Конвенцией ООН о правах ребенка», — подчеркнула Денисова.
Она отметила, что части этих смертей можно было избежать при установлении бесполетной зоны над Украиной, и призвала международное сообщество и международные правозащитные организации поддержать инициативу по закрытию украинского неба от истребителей врага.
«Между тем под обстрелами в Чернигове в роддоме родились две тройни. Пока в Украине на свет появляются такие ангелочки — мы непобедимы!», — добавила она.
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