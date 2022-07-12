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Как купить USDT через карту банка - Инструкция

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Как купить USDT через карту банка - Инструкция

USDT представляет собой стабильный коин, который выбирают многие трейдеры и инвесторы. Ведущие в отрасли торговые и P2P-предложения позволяют с легкостью купить USDT, используя для этого гибкие способы оплаты. 

Изначально USDT называлась Realcoin и была выпущена в 2014 году Броком Пирсом, Ривом Коллинзом и Крейгом Селларсом. USDT — это стабильная монета на основе Ethereum, привязанная к доллару США. Его материнская компания, Tether, выпускает USDT и утверждает, что каждый USDT обеспечен активами на сумму 1 доллар США в резервах Tether. Эти резервы включают денежные средства и их эквиваленты, корпоративные облигации, обеспеченные кредиты и другие инвестиции.

Возможно ли купить USDT после запрета НБУ 

В апреле Национальный банк Украины (НБУ) объявил о том, что вводит запрет для физлиц на покупку криптовалют в национальной валюте. Ограничения введены в связи с тем, что НБУ так стремится предотвратить отток капитала из страны в условиях военного положения. Установленные правила положительно повлияют на валютный рынок Украины и это станет предпосылкой для смягчения ограничений в будущем и снижения давления на золотовалютные резервы.

Но несмотря на запреты, у украинцев все еще есть возможность вкладывать в цифровые активы. Это возможно только с использованием иностранной валюты, общей стоимостью не более 100 тыс. гривен или $3,3 тыс. в месяц. Этот же лимит установлена на международные p2p-переводы. 

Купить криптовалюту USDT можно несколькими способами, а именно:

  • с помощью кредитной карты
  • банковским переводом
  • обменом другой криптовалюты на USDT
  • мгновенной покупкой через P2P
  • через криптообменники

Рассмотрим те способы, которые кажутся более легкими и не требует много времени для выполнения этой операции. Речь именно о последнем варианте – через криптообменники, в которых можно купить USDT с картыонлайн.

ТОП обменники криптовалют

Этот способ предпочитает большинство держателей крипты. Его преимущество в том, что онлайн-сервисы работают с множеством валют и они легко поддаются проверкам на надежность.  Но бывает, что купить USDT по хорошему курсу проблематично из-за высоких лимитов или ограниченного остатка нужной крипты в обменнике. Данные меняются каждые 8-10 секунд, поэтому, пока пользователь заполнит форму, то курс может поменяться в худшую сторону.

Кроме того, при регистрации уходит много времени на проверку отправленной пользователем информации. А если обменник работает в ручном режиме, то для завершения транзакции может потребоваться больше времени. 

Вот список наиболее выгодных сервисов для украинских пользователей, которые работают с гривной и предлагают хороший курс, работаю без скрытых комиссий и в автоматическом режиме:

  • Changeit - За 10 000 грн при обмене вы получите 275,58 USDT. Этот криптообменник позволяет быстро и выгодно обменять гривну на USDT. К преимуществам этого сервиса можно отнести:
  1. Простота обмена. Changeit относительно быстро выполняет обмен Tether, процедура максимально понятная и удобная. 
  2. Выгодные условия. На сервисе нет никаких скрытых платежей и заоблачных комиссий. Покупка USDT с карты банка через Changeit – выгодная инвестиция в крипту.
  3. Надежность. Все операции с криптовалютой абсолютно безопасные и пользователи защищены от утечки банковских данных и другой личной информации.
  • Buybank - За 10 000 грн при обмене вы получите 223,46 USDT. Еще один сервис, который предлагает привлекательные условия обмена. Покупка USDT в Buybank — это безопасный и интуитивно понятный процесс.  Пользователи получают выгоду от сотрудничества с этим сервисом, и он обеспечивает сохранность средств. Сервис привлекателен ввиду следующих преимуществ: 
  1. Безопасная покупка и вывод. Компания предоставляет возможность офлайн-обмена в любом крупном городе Украины.
  2. Выгодное партнерство. 95% пользователей, которые воспользовались услугами Buybank становятся постоянными клиентами сервиса.
  3. Прозрачность. Компания гарантирует выплату активов на кошелек или карту. 

 

  • Casherbox - За 10 000 грн при обмене вы получите 274,8 USDT, курс обмена на момент написания статьи – 36,25 грн за 1 USDT. Этот сервис позволяет обменивать гривны на любую криптовалюты с карты. Casherbox обеспечивает максимально быстрый обмен, поддерживает большой резерв и при этом у сервиса максимально низкая комиссия за производимые операции.  Для покупки можно использовать карты большинства украинских банков. Клиентам гарантирована безопасность каждой сделки, а любая операция будет выполнена в кратчайшие сроки с минимальной комиссией, без рисков.
  • Changelly - За 10 000 грн при обмене вы получите 284 USDT, курс обмена на момент написания статьи – 35,21 грн за 1 USDT. Этот обменник позволяет быстро и безопасно обменять национальную валюту на USDT. На сервисе действуют выгодные условия по фиксированному или плавающему курсу. Все данные пользователи защищены, а служба поддержки готова помочь решить любые задачи, которые касаются покупки и обмена криптовалюты.

Рассмотрим более подробно инструкцию покупки USDT с банковской карты.

Обмен USDT через сервис Changeit 

Для покупки USDT на Changeit достаточно выполнить 4 простых шага:

1. Введите сумму, на которую хотите купить USDT в обменнике. Вы сразу увидите количество монет, которые поступят на ваш кошелек.

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2. Введите номер USDT-кошелька для зачисления монет.

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3. Введите персональные данные – имя, почту и номер телефона(опционально).

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4. Оплатите транзакцию.

 
 
 
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