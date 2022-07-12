Как купить USDT через карту банка - Инструкция

USDT представляет собой стабильный коин, который выбирают многие трейдеры и инвесторы. Ведущие в отрасли торговые и P2P-предложения позволяют с легкостью купить USDT, используя для этого гибкие способы оплаты.
Изначально USDT называлась Realcoin и была выпущена в 2014 году Броком Пирсом, Ривом Коллинзом и Крейгом Селларсом. USDT — это стабильная монета на основе Ethereum, привязанная к доллару США. Его материнская компания, Tether, выпускает USDT и утверждает, что каждый USDT обеспечен активами на сумму 1 доллар США в резервах Tether. Эти резервы включают денежные средства и их эквиваленты, корпоративные облигации, обеспеченные кредиты и другие инвестиции.
В апреле Национальный банк Украины (НБУ) объявил о том, что вводит запрет для физлиц на покупку криптовалют в национальной валюте. Ограничения введены в связи с тем, что НБУ так стремится предотвратить отток капитала из страны в условиях военного положения. Установленные правила положительно повлияют на валютный рынок Украины и это станет предпосылкой для смягчения ограничений в будущем и снижения давления на золотовалютные резервы.
Но несмотря на запреты, у украинцев все еще есть возможность вкладывать в цифровые активы. Это возможно только с использованием иностранной валюты, общей стоимостью не более 100 тыс. гривен или $3,3 тыс. в месяц. Этот же лимит установлена на международные p2p-переводы.
Купить криптовалюту USDT можно несколькими способами, а именно:
Рассмотрим те способы, которые кажутся более легкими и не требует много времени для выполнения этой операции. Речь именно о последнем варианте – через криптообменники, в которых можно купить USDT с картыонлайн.
Этот способ предпочитает большинство держателей крипты. Его преимущество в том, что онлайн-сервисы работают с множеством валют и они легко поддаются проверкам на надежность. Но бывает, что купить USDT по хорошему курсу проблематично из-за высоких лимитов или ограниченного остатка нужной крипты в обменнике. Данные меняются каждые 8-10 секунд, поэтому, пока пользователь заполнит форму, то курс может поменяться в худшую сторону.
Кроме того, при регистрации уходит много времени на проверку отправленной пользователем информации. А если обменник работает в ручном режиме, то для завершения транзакции может потребоваться больше времени.
Вот список наиболее выгодных сервисов для украинских пользователей, которые работают с гривной и предлагают хороший курс, работаю без скрытых комиссий и в автоматическом режиме:
Рассмотрим более подробно инструкцию покупки USDT с банковской карты.
Для покупки USDT на Changeit достаточно выполнить 4 простых шага:
1. Введите сумму, на которую хотите купить USDT в обменнике. Вы сразу увидите количество монет, которые поступят на ваш кошелек.
2. Введите номер USDT-кошелька для зачисления монет.
3. Введите персональные данные – имя, почту и номер телефона(опционально).
4. Оплатите транзакцию.