Кубраков очолив комітет з питань відновлення України

Кабінет Міністрів України затвердив створення нового урядового комітету з питань відновлення країни, розвитку громад, територій та інфраструктури на чолі з віцепрем'єр-міністром з відновлення - міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим.
Згідно з постановою уряду №1445 від 23 грудня 2022 року, до складу новоствореного комітету також увійшли міністр Кабінету Міністрів, міністр охорони довкілля і природних ресурсів, заступники міністрів аграрної політики, економіки, енергетики, фінансів, юстиції, цифрової трансформації, а також заступник міністра з питань реінтеграції та заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості.
Крім того, документ визначає компетенції віцепрем'єр-міністра з відновлення з урахуванням об'єднання міністерств інфраструктури та розвитку громад і територій, а також урегульовані повноваження у разі відсутності віцепрем'єр-міністра з відновлення. Так, у разі відсутності такого його повноваження здійснює віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації.
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