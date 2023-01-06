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путін доручив запровадити режим припинення вогню на Різдво

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володимир путін доручив міністрові оборони рф сергію шойгу запровадити з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня режим припинення вогню, повідомила пресслужба президента рф.

У документі, названому "вказівки", міститься також заклик до української сторони оголосити режим припинення вогню і дати можливість відвідати служби в Різдвяний святвечір, а також у день Різдва Христового.

Раніше в четвер патріарх московський і всієї русі кирило закликав встановити різдвяне перемир'я "в зоні проведення спеціальної військової операції (СВО)".

У свою чергу радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк назвав заяву глави Російської православної церкви патріарха Кирила про "різдвяне перемир'я" цинічною пасткою і елементом пропаганди, оскільки раніше рпц закликала до геноциду українців і заохочувала масові вбивства.

Секретар РНБО України Олексій Данілов в інтерв'ю "24 каналу" зазначив, що Україна робитиме на своїй землі все, що вважатиме за потрібне. "Прикриватися якимись християнськими святами, вони тут до чого? Де релігія і де попи?... Якась божевільна країна", - сказав він.

Источник: Интерфакс-Украина
путін, шойгу
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