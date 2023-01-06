Мінцифри: Витяг з ЄДР можна отримати в Дії

Міністерство цифрової трансформації України цифровізувало виписку з Єдиного державного реєстру (ЄДР).
"Витяг з ЄДР підтверджує, що ви мали або маєте бізнес, а також містить інформацію про діяльність компанії. Він необхідний у багатьох життєвих ситуаціях підприємців. Наприклад, під час підписання договорів чи для отримання послуг у банках", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі міністерства.
Раніше виписку отримували офлайн у реєстратора, нотаріуса або в ЦНАП, при цьому для отримання треба було сплатити адмінзбір і чекати добу.
"На порталі "Дія" ви отримаєте документ миттєво, ще і за 100 грн замість 130. Зручно і швидко", - зазначають у Мінцифри.
Послугу розробили спільно Міністерство цифрової трансформації та Міністерство юстиції України за підтримки Програми EGAP, яку впроваджує Фонд Східна Європа за підтримки Швейцарії.
Адрес:
e-mail: [email protected]
Реклама: [email protected]
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016