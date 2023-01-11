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МО Великої Британії: росія перекидає авіацію до білорусі на навчання, а не для наступу на Україну

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Британська розвідка вбачає у перекиданні російської авіації до білорусі підготовку до спільних навчань, а не до наступу на Україну.

Про це повідомило у Твіттері Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки, передає Укрінформ.

Як зазначається у зведенні, 8 січня міністерство оборони білорусі оголосило про проведення в країні з 16 січня по 1 лютого спільних російсько-білоруських льотно-тактичних навчань.

Станом на 8 січня авіаспостерігачі-аматори зафіксували прибуття всього 12 вертольотів підтримки Мі-8 та ударних вертольотів Мі-24 і Ка-52. Літаки, на деяких з яких була позначка «Z», приземлилися на авіабазі Мачулищі під мінськом.

«Нове розміщення російської авіації в білорусі, швидше за все, є справжніми навчаннями, а не підготовкою до якихось додаткових наступальних операцій проти України. Незважаючи на те, що росія утримує в білорусі велику кількість сил, вони здебільшого залучені до навчань. Навряд чи вони стануть надійною наступальною силою», - вважає британська розвідка.

росія, навчання, білорусь
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