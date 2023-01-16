За фактами злочинів військових рф в поліції відкрито 58,4 тисячі кримінальних справ

Слідчі Нацполіції від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну розпочали вже 58,4 тисячі кримінальних проваджень за фактами злочинів військових рф.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національна поліція.
«З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Національної поліції України розпочали 58 399 кримінальних проваджень за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил російської федерації та їхніми пособниками», - ідеться в повідомленні.
Найбільше справ - 46 694 - відкрито за ст. 438 Кримінального кодексу (Порушення законів та звичаїв війни) та за ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) - 9 205.
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