Абсолютна більшість українців впевнена в перемозі України у війні проти росії

Абсолютна більшість українців повністю впевнена в перемозі України у війні проти росії, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Зокрема, згідно з даними дослідження, повністю впевнені в перемозі України 75,3% респондентів, скоріше впевнені – 20,4%.

"При цьому абсолютна більшість респондентів (63,2%) очікують її (перемоги – ІФ-У) протягом найближчого року або навіть швидше. Лише 26% відповіли, що війна буде тривати більше року", - зазначено у звіті за підсумками дослідження, оприлюдненому в понеділок.

Отже, зазначають аналітики, у суспільстві існують значні сподівання на швидке завершення військового протистояння з росією, фіналом якого буде перемога України.

Крім того, майже всі респонденти дають високі (63,8%) або середні (32,1%) оцінки міжнародної підтримки, яка надається Україні для перемоги над росією.

Київський міжнародний інститут соціології провів соціологічний моніторинг "Українське суспільство" на замовлення Інституту соціології НАН України у 2022 році. Інструментарій дослідження розробив Інститут соціології НАН України. Результати опитування представляють доросле населення України, за винятком АР Крим і тимчасово окупованих територій Донбасу (після зважування – відповідно до демографічної структури, яка була на початок широкомасштабної війни Росії проти України).

Опитування здійснювали методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) та виключно за мобільними телефонними номерами.

Статистична похибка вибірки обсягом 2007 респондентів за довірчої ймовірності 95% становить 2,2%. За припущення, що дизайн-ефект такої вибірки за звичайних умов становить 1,1, максимальна похибка вибірки має бути не більше ніж 2,5%. Водночас можуть бути додаткові зміщення, пов’язані з військовим вторгненням, які наразі повноцінно оцінити неможливо.

Польовий етап дослідження тривав з 19 до 25 грудня 2022 року.