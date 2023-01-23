В Україні постраждали понад 1373 дітей з початку повномасштабного вторгнення рф

Станом на ранок 22 січня 2023 року понад 1373 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф: за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 459 дітей загинули та понад 914 дістали поранень різного ступеня тяжкості, повідомляє Офіс генпрокурора.
Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 438, Харківській – 270, Київській – 123, Херсонській – 85, Запорізькій – 84, Миколаївській – 83, Чернігівській – 68, Луганській – 66, Дніпропетровській-63.
20 січня через обстріл ворогом м. Херсон зазнав поранення 14-річний хлопчик.
20 січня в с. Нова Петрівка Херсонської області внаслідок детонації міни постраждав 15-річний хлопець.
21 січня внаслідок обстрілу окупантами м. Вовчанська Харківської області постраждала 7-річна дівчинка.
21 січня на дорозі біля с.Любомирівка Миколаївської області вибухнув на міні цивільний автомобіль. Сім'я, яка в ньому була разом з немовлям, дістала поранень.
21 січня внаслідок обстрілу військами рф с. Студенець Сумської області поранено 17-річного хлопця.
Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 3126 навчальних закладів. 337 з них зруйновані повністю.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023