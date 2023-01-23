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Поліція Іспанії викрила схему незаконної експлуатації українських біженців

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В Іспанії поліція ліквідувала мережу, яка експлуатувала українських біженців на нелегальних сигаретних фабриках і займалася контрабандою великої кількості тютюну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на n-tv.de.

Як зазначає видання, Цивільна поліція Іспанії затримала учасників злочинної мережі, що займалася виготовленням сигарет та контрабандою тютюну у великих розмірах. На нелегальних фабриках українських біженців також експлуатували як працівників у нелюдських умовах.

У ході розслідування, в якому також брав участь Європол, 27 осіб були заарештовані в різних частинах Іспанії. Крім того, конфісковано 10 тонн тютюнового листя та 3,5 млн сигаретних пачок загальною вартістю 37,5 млн євро.

"Біженці, які втекли з України через російську загарбницьку війну та були "напхані" в притулках, працювали на трьох тютюнових фабриках, якими мережа керувала нелегально. Щоб їх не розкрили, їм не дозволяли залишати територію фабрики, і їм доводилося працювати у надзвичайно важких умовах", - йдеться у заяві поліції.

За даними видання, фабрики в регіоні Ла-Ріоха на півночі, у Севільї та Валенсії були оснащені машинами "передової технології" і могли виробляти 540 тисяч пачок сигарет на день. Тому сигарети продавалися по всій Іспанії та за кордоном. Є дані, що лідери мережі відмивали гроші у великих масштабах і жили "розкішним життям" на ексклюзивному пляжному курорті Марбелья на узбережжі Коста-дель-Соль.

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