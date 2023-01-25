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ВР готує нові штрафи для водіїв

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На розгляд до Верховної Ради України внесли законопроєкт №8369, в якому йдеться про обов’язкову сезонну зміну шин на транспортних засобах. Передбачається, що офіційно сезон зимньої гуми буде розпочинатися з 1 листопада і діятиме до 31 березня. Якщо в цей період водій буде їздити на літній гумі, він отримає штраф, пише Автотема.

Автори законопроєкту пропонують заборонити експлуатацію з 1 листопада по 31 березня транспортних засобів допустимою масою до 3,5 тонни, не оснащених зимовими або всесезонними шинами на всіх колесах. Для транспорту вагою понад 3,5 тонни в цей період обов’язковими стануть тільки зимові шини.

Якщо даний законопроєкт буде прийнято, буде внесено зміни до ч. 1 ст.121 Кодексу України про адміністративні правопорушення та введеться штраф за їзду в зимовий період (01.11 – 31.03) на літній гумі. Його розмір встановлять на рівні 340 гривень.

Також автори зазначають, що зараз в ПДР України ніяк не врегульована сезонна зміна гуми, дату заміни або взагалі заміни, обирають самі водії. Водночас за статистикою пік ДТП припадає на пізню осінь та ранню зиму, коли багато хто ще їздить на літній гумі.

штраф, шини
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