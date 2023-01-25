ГУР МО не має інформації про постачання зброї з Північної Кореї до росії

У Головного управління розвідки Міністерства оборони України немає інформації про велику кількість зброї, яку могла б Північна Корея таємно постачати росії для війни в Україні.
Про це заступник начальника ГУР МОУ Вадим Скібіцький сказав в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.
«Ми не маємо чітких даних, що туди заходить у великих кількостях озброєння», - сказав Скібіцький.
За його словами, росія зверталася до багатьох країн, починаючи від Центральної Азії до Ірану та Північної Кореї, але ж більшість країн розуміє, що стратегічна поразка росії вже є, адже тих цілей, які були нею заявлені, не досягнуті. Тому відносини з рф стають доволі небезпечними для багатьох країн. Нині вони спостерігають за перебігом подій і якщо росія програватиме, ніхто їй нічого давати не буде, переконаний представник розвідки.
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