Казахстан планує ліквідувати торговельне представництво у росії

Міністерство торгівлі та інтеграції Республіки Казахстан підготувало постанову уряду про ліквідацію торговельного представництва у росії.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Zakon.kz.

«Ліквідувати державну установу «Торговельне представництво Республіки Казахстан у російській федерації» Міністерства торгівлі та інтеграції Республіки Казахстан», – йдеться у документі.

Постанова набуде чинності після того, як її підпише прем'єр-міністр Казахстану Аліхан Смаїлов.

Як пояснюється, документ підготовлено у рамках реалізації доручення прем'єр-міністра РК від 24 січня 2023 року. Також втрачають свою чинність деякі постанови щодо видатків на утримання представництва.