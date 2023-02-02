Казахстан планує ліквідувати торговельне представництво у росії

Міністерство торгівлі та інтеграції Республіки Казахстан підготувало постанову уряду про ліквідацію торговельного представництва у росії.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Zakon.kz.
«Ліквідувати державну установу «Торговельне представництво Республіки Казахстан у російській федерації» Міністерства торгівлі та інтеграції Республіки Казахстан», – йдеться у документі.
Постанова набуде чинності після того, як її підпише прем'єр-міністр Казахстану Аліхан Смаїлов.
Як пояснюється, документ підготовлено у рамках реалізації доручення прем'єр-міністра РК від 24 січня 2023 року. Також втрачають свою чинність деякі постанови щодо видатків на утримання представництва.
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