Арахамія розповів про кадрові зміни у силових структурах України

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив інформацію про те, що міністра оборони Олексія Резнікова мають намір перевести на посаду голови Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, нинішній начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов може очолити Міністерство внутрішніх справ (МВС), а Василь Малюк – Службу безпеки України.

"Олексій Резніков у рамках уряду переводиться на посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості для посилення військово-промислового співробітництва, що абсолютно логічно, враховуючи його експертизу по "Рамштайну" й необхідність "підняти" Міністерство, яке повинно робити більше. Генерал-майор Кирило Буданов очолить Міністерство оборони, що абсолютно логічно для воєнного часу. МВС - Ігор Клименко. СБУ - Василь Малюк. Логіка та сама. Силові відомства на цьому етапі мають очолити не політики, а кадрові силовики", – написав Арахамія у своєму телеграм-каналі в неділю ввечері.

Він наголосив, що війна диктує кадрову політику, а час та обставини вимагають посилення та перегрупування. За словами Арахамії, це відбувається зараз і відбуватиметься у майбутньому.

"Ворог готується наступати. Ми готуємося захищатися і повертати своє", - додав парламентарій.

Раніше народний депутат Мар'яна Безугла повідомила, що фракція "Слуга народу" провела закрите засідання, на якому ухвалила рішення про звільнення зі своїх посад міністра оборони України Олексія Резнікова та міністра стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна. Також, за її словами, на голосування у парламенті буде винесено кандидатури голови СБУ та міністра внутрішніх справ.